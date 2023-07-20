На Урале пенсионер убил брата за то, что он не пришел к нему в баню

Суд вынес приговор братоубийце Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области пенсионер убил брата, за то, что тот не пришел к нему в баню. По данным регионального СУ СКР 64-летний житель одной из деревень Артинского района 22 февраля 2023 года пригласил родственника к себе в гости. Мужчины распивали разбавленный спирт, а в ходе застолья поссорились.

- Конфликт возник на почве того, что ранее подсудимый не пришёл к брату в баню. Когда конфликт перешёл в более активную фазу, подсудимый взял со стола банку, в которой они разводили спирт, и нанёс ею несколько ударов по голове своего брата. После того, как банка разбилась, злоумышленник нанёс потерпевшему осколком удар в шею, а затем, вооружившись приисканным на месте происшествия ножом, причинил потерпевшему ещё несколько ранений, - уточнили в ведомстве.

Оставив раненого на кухне, пенсионер ушёл спать. Утром он увидел, что брат не подаёт признаков жизни. Попытавшись скрыть преступление, мужчина опустил тело погибшего в подполье и стал уничтожать следы: затёр кровь и выбросил осколки банки, а нож положил обратно в тумбочку, из которой взял его в ходе убийства.

Преступника изобличили спустя два дня. Он был признан виновным в убийстве своего брата, по ст. 105 ч. 1 УК РФ (убийство).

- Подсудимый ранее также не был законопослушным гражданином. Свою первую судимость за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения он получил ещё в далёком 1981 году, после чего отбыл более 6 лет в колонии – поясняет начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых - Позднее, в 2019 году, он был осуждён за аналогичное преступление.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.