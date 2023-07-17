В Свердловской области начали работать первые медицинские микробиологи

Семь медиков получили новую специальность. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В Свердловской области к работе приступили первые медицинские микробиологи. Специальность объединяет в себе четыре направления: бактериологию, микологию, паразитологию и вирусологию. Такие специалисты уникальны для России. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.
Всего семь медиков получили новую специальность. Их теперь можно считать универсальными специалистами в диагностике инфекционных заболеваний.
- Нет сомнений в своевременности введения данной специальности учитывая появление новых и вновь возникающих возбудителей инфекционных болезней, быстрое распространение эпидемий, угрожающее распространение резистентности микроорганизмов к антимикробным препаратам, возрастание опасности биотерроризма, – отметила главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской микробиологии УрФО Наталья Кочнева.
Медики обучались в гибридном формате. На освоение новой специальности у них ушло 576 часов. Накануне все семь врачей получили дипломы о профессиональной подготовке. Сейчас они готовятся ко второму этапу первично-специализированной аккредитации.
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