В Свердловской области начали работать первые медицинские микробиологи

Семь медиков получили новую специальность. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области к работе приступили первые медицинские микробиологи. Специальность объединяет в себе четыре направления: бактериологию, микологию, паразитологию и вирусологию. Такие специалисты уникальны для России. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Всего семь медиков получили новую специальность. Их теперь можно считать универсальными специалистами в диагностике инфекционных заболеваний.

- Нет сомнений в своевременности введения данной специальности учитывая появление новых и вновь возникающих возбудителей инфекционных болезней, быстрое распространение эпидемий, угрожающее распространение резистентности микроорганизмов к антимикробным препаратам, возрастание опасности биотерроризма, – отметила главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской микробиологии УрФО Наталья Кочнева.

Медики обучались в гибридном формате. На освоение новой специальности у них ушло 576 часов. Накануне все семь врачей получили дипломы о профессиональной подготовке. Сейчас они готовятся ко второму этапу первично-специализированной аккредитации.

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