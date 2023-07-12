В четырех федеральных округах России могут начать плавиться рельсы из-за жары

В регионах температура воздуха выше на 3-8 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четырех федеральных округах России могут начать плавиться рельсы из-за аномальной жары. В список попал УрФО. Информация об этом появилась на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

Ученые исследовательского института прогнозируют возможность ЧС в ближайшую неделю. С проблемой на железной дороге рискую столкнутся Республика Башкортостан, южные субъекты Уральского федерального округа, а также Омская, Томская, Новосибирская, Оренбургская и Астраханская области. Именно в этих частях страны сейчас фиксируется сухая и жаркая погода. В регионах температура воздуха выше на 3-8 градусов.

- В этих регионах существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также деформацией железнодорожного полотна, - пояснили в ВНИИ ГОЧС МЧС России.

Ранее в Свердловской области был установлен темперный рекорд. Воздух в регионе раскалился до +40 градусов. Это произошло 11 июля. Ранее рекордный показатель был зафиксирован 16 июля 2020 года. Тогда на Среднем Урале потеплело до +39,1.

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