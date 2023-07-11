С 11 по 13 июля на смену жаре могут прийти дожди с градом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Настоящее пекло накрыло Свердловскую область. По данным Уральского гидрометцентра, 11 июля в Екатеринбурге впервые за 187 лет воздух прогрелся до 40 градусов по Цельсию.

- До этого абсолютный максимум температуры был зарегистрирован 16 июля 2020 года 39,1 градуса – отмечают синоптики.

В Свердловской области ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха 36-41 градусов. Но на смену вскоре придут осадки. Уже с 11 по 13 июля в отдельных районах Среднего Урала ожидаются дожди, ливни и крупный град с сильным ветром.

В соседних Челябинских и Курганских областях также сохраняется высокая пожарная опасность. Синоптики оценивают ее как 4 класс горимости леса по шкале Нестерова.

Напомним, что в Свердловской области МЧС признало безопасными лишь пять пляжей. При этом Роспотребнадзор забраковал абсолютно все водоемы региона.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru