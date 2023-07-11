С 11 по 13 июля на смену жаре могут прийти дожди с градом
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Настоящее пекло накрыло Свердловскую область. По данным Уральского гидрометцентра, 11 июля в Екатеринбурге впервые за 187 лет воздух прогрелся до 40 градусов по Цельсию.
- До этого абсолютный максимум температуры был зарегистрирован 16 июля 2020 года 39,1 градуса – отмечают синоптики.
В Свердловской области ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха 36-41 градусов. Но на смену вскоре придут осадки. Уже с 11 по 13 июля в отдельных районах Среднего Урала ожидаются дожди, ливни и крупный град с сильным ветром.
В соседних Челябинских и Курганских областях также сохраняется высокая пожарная опасность. Синоптики оценивают ее как 4 класс горимости леса по шкале Нестерова.
Напомним, что в Свердловской области МЧС признало безопасными лишь пять пляжей. При этом Роспотребнадзор забраковал абсолютно все водоемы региона.
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