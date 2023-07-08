С начала купального сезона на Урале утонули 27 человек
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
С начала купального сезона на водоемах в Свердловской области п утонули 27 человек, из них трое детей. В преддверии жарких выходных МЧС напомнили о пляжах, которые признали безопасными.
На Среднем Урале их всего пять:
- городской пляж на Верх-Нейвинском пруду в Новоуральске;
- пляж базы отдыха «Прометей» в Сысертском городском округе на берегу Верхнесысертского пруда;
- пляж Билимбаевского пруда;
- пляж базы отдыха «Кемпинг» в Первоуральском городском округе;
- пляж Ленtвского водохранилища в Горноуральском городском округе.
Напомним, что в Первоуральске утонул подросток. А в Ревде из воды достали тело девушки.
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