С начала купального сезона на Урале утонули 27 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала купального сезона на водоемах в Свердловской области п утонули 27 человек, из них трое детей. В преддверии жарких выходных МЧС напомнили о пляжах, которые признали безопасными.

На Среднем Урале их всего пять:

- городской пляж на Верх-Нейвинском пруду в Новоуральске;

- пляж базы отдыха «Прометей» в Сысертском городском округе на берегу Верхнесысертского пруда;

- пляж Билимбаевского пруда;

- пляж базы отдыха «Кемпинг» в Первоуральском городском округе;

- пляж Ленtвского водохранилища в Горноуральском городском округе.

Напомним, что в Первоуральске утонул подросток. А в Ревде из воды достали тело девушки.

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