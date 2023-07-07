Водолазы достали тело 16-летнего подростка, утонувшего в Первоуральске

Тело умершего будет направлено на экспертизу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водолазы достали тело 16-летнего подростка, утонувшего 6 июля в Первоуральске. Мальчика звали Степан. Он утонул, когда отдыхал в компании знакомых.

- Тело молодого человека обнаружил водолаз Константин Титов на глубине порядка 2,5 - 3 метров, примерно в 40 метрах от берега. Всего в поисковых мероприятиях сотрудники полиции задействовали 4 водолаза. Розыскным мероприятиям дан отбой, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Также он отметил, что предварительно, ЧП не носит признаков криминала. Подросток воспитывался в многодетной семье матерью. У него четыре сестры. До трагедии, по данным полиции, конфликтов в семье не было.

Как сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, следователи проводят проверку. Они опросили очевидцев. Тело умершего будет направлено на экспертизу для выяснения давности смерти и точной причины.

- Учитывая, что в предстоящие дни жаркая погода будет только усиливаться, многие взрослые и дети отправятся на водоемы, - отметил полковник Горелых. - Прошу проявлять бдительность на отдыхе, не злоупотреблять алкоголем и более пристально следить за собственными детьми.

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