Пьяный свердловчанин вылетел с моста на легковушке и остался жив

В аварии пострадал только автомобиль. Фото: ГИБДД по Свердловской области

В свердловском селе Глинское произошла страшная авария. Водитель на ГАЗ-3110 съехал с моста в реку. Информацию о ДТП «КП-Екатеринбург» подтвердили в Госавтоинспекции по Свердловской области.

Как оказалось, за рулем отечественной легковушки находился 40-летний мужчина. На момент аварии он был не трезв. Он не справился с управлением и упал с моста. Однако автолюбитель оказался жив и здоров. Он получил только ушибы и ссадины. Ему не потребовалась госпитализация. Пострадал только автомобиль.

Водитель ГАЗа был пьян. Фото: ГИБДД по Свердловской области

- В результате ДТП мужчина получил ушибы и ссадины лица, головы, носа, обеих коленей. От дачи каких-либо объяснений он отказался. Имея признаки алкогольного опьянения, от прохождения процедуры медосвидетельствования он также отказался, - рассказали в ГИБДД.

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