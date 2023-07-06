Свердловские хирурги удалили у пациентки гигантскую опухоль, которую ранее не могли оперировать

Новообразование весило 3,5 килограмма. Фото: СОКБ №1

Уральские врачи удалили у пациентки гигантскую опухоль, которую ранее не могли оперировать. Хирурги Свердловской областной клинической больницы №1 спасли 54-летнюю жительницу Красноуральска.

У свердловчанки была редкая злокачественная опухоль – гигантская лейомиосаркомой брюшной полости. Ранее ее признали неоперабельной. Однако свердловским хирургам удалось удалить новообразование весом 3,5 килограмма.

- Когда эта женщина пришла ко мне на консультацию, осмотрев ее и детально проанализировав результаты КТ-исследования, я пришел к выводу, что удалить данную опухоль все-таки возможно. Проведя консилиум и все необходимые обследования, в итоге мы, взяв на себя риск и ответственность, прооперировали пациентку, – рассказал заведующий вторым хирургическим отделением Антон Шушанов.

Как оказалось, опухоль сместила и сдавила кишечник и сосуды. Удалить ее удалось достаточно эффективно. Однако это не дает стопроцентной гарантии, что не произойдет рецидива. Женщина уже восстановилась после операции. Ее выписали из больницы.

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