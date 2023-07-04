В Нижнем Тагиле возле школы №10 появится современный стадион

Стадион сдадут к 1 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в микрорайоне Выя у школы №10 к 1 сентября 2023 года появится обновленный стадион. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.

Сейчас площадка для проведения спортивных мероприятий и уроков физкультуры почти готова. Строители приступили к ее асфальтированию и укладке искусственного покрытия в качестве резиновой крошки для дорожек.

На стадионе будет поле, спринтерская дорожка, прыжковая яма и несколько беговых дорожек вокруг поля. Поле оборудуют системой дренирования для сбора воды после дождя. Здесь же будет площадка для воркаута и игровых видов спорта.

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