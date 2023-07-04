В Каменске-Уральском разморозили долгострой

Дом сдадут летом 2024 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Каменске-Уральском возобновили строительство долгостроя на проспекте Победы, 34. Сначало его возведением занималось Специализированное ремонтно-строительное управление-2, руководителя которого приговорили к реальному сроку за мошенничество.
Теперь долгострой будет возводить компания «Екат-строй» из Екатеринбурга, которая входит в холдинг стройкомпании УКС Каменскстрой. Об этом пишет портал KU66.RU.
В новом доме будет 50 однокомнатных и двухкомнатных квартир. Объект сдадут через год – в июле 2024 года.
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