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НовостиНедвижимость4 июля 2023 10:42

В Каменске-Уральском разморозили долгострой

Его возведением теперь занимается другая компания
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Дом сдадут летом 2024 года

Дом сдадут летом 2024 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском возобновили строительство долгостроя на проспекте Победы, 34. Сначало его возведением занималось Специализированное ремонтно-строительное управление-2, руководителя которого приговорили к реальному сроку за мошенничество.

Теперь долгострой будет возводить компания «Екат-строй» из Екатеринбурга, которая входит в холдинг стройкомпании УКС Каменскстрой. Об этом пишет портал KU66.RU.

В новом доме будет 50 однокомнатных и двухкомнатных квартир. Объект сдадут через год – в июле 2024 года.

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