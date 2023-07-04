Клещи покусали 20 тысяч уральцев

Клещи стали кусать уральцев реже в 1,36 раз Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала сезона почти 20 тысяч свердловчан пострадали от укусов. Однако этот показатель вдвое ниже, чем за прошлый год. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Помимо этого, показатель оказался ниже среднего за многолетний срок наблюдений. Клещи стали кусать уральцев реже в 1,36 раз.

- В медицинские организации области с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 100 человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» - 292 человека, - рассказали в ведомстве.

В свердловских лабораториях исследовали больше 16 тысячей насекомых. Из них только у 1,1% был обнаружен клещевой энцефалит. А в 41,9% проб нашли возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. Еще в 2,7% обнаружили возбудитель моноцитарного эрлихиоза, в 0,94% - возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru