Клещи покусали 20 тысяч уральцев

Клещи стали кусать уральцев реже в 1,36 раз
Фото: Мария ЛЕНЦ
С начала сезона почти 20 тысяч свердловчан пострадали от укусов. Однако этот показатель вдвое ниже, чем за прошлый год. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Помимо этого, показатель оказался ниже среднего за многолетний срок наблюдений. Клещи стали кусать уральцев реже в 1,36 раз.
- В медицинские организации области с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 100 человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» - 292 человека, - рассказали в ведомстве.
В свердловских лабораториях исследовали больше 16 тысячей насекомых. Из них только у 1,1% был обнаружен клещевой энцефалит. А в 41,9% проб нашли возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. Еще в 2,7% обнаружили возбудитель моноцитарного эрлихиоза, в 0,94% - возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза.
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