В Екатеринбурге купили офис банка «Нейва», который не могли продать три года

Стоимость здания составила 275 миллионов рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Екатеринбурге спустя три года купили офис банка «Нейва» на Чапаева, 3А. Здание обошлось новому владельцу в 275 миллионов рублей. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе «Делового дома на Архиерейской».

- Де-факто здание перейдет к нам во второй половине июля, тогда же начнется подготовка документации. В существующем предварительном проекте предусмотрен ремонт с сохранением внешнего облика и его элементов, обновление инженерных сетей и коммуникаций, улучшение инфраструктуры здания и прилегающей территории, - пояснили в компании.

Компания планирует провести ремонт в здании, построенном в 2010 году, чтобы придать ему современный облик.

- «ДДА» сможет предложить арендаторам крайне интересный объект со статусным расположением в историческом квартале, - добавили в компании.

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