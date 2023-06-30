Сеть магазинов «Кировский» оштрафовали за нарушения и просрочку

Сеть оплатила штрафы и устранила нарушения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор нагрянул с проверкой в магазины екатеринбургской сети «Кировский». Специалисты ведомства нашли множество нарушений и просроченные продукты.

- Были выявлены нарушения обязательных требований в части несоблюдения сроков годности и условий хранения продукции, отсутствовали товаросопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость пищевой продукции, нарушение требований к маркировке реализуемой продукции, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Кроме того, после лабораторных исследований оказалось, что некоторая продукция не соответствует обязательным требованиям по показателям качества и безопасности.

Также сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, что в магазинах были нарушены требования к отделке помещений, к проведению производственного контроля, к порядку вакцинопрофилактики сотрудников и требования к обращению с отходами.

В итоге ООО «Лев» Роспотребнадзором привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 350 тысяч рублей и мировым судьей Кировского района к административной ответственности в виде штрафа 50 тысяч рублей. Несоответствующие требованиям товары изъяли и уничтожили, нарушения были устранены.

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