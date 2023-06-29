Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июня 2023 9:54

В Свердловской области зарегистрирован первый в сезоне случай отравления грибами

Пострадавший уже выписан из медучреждения
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Санврачи настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры профилактики отравлений при сборе грибов

Санврачи настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры профилактики отравлений при сборе грибов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области зарегистрирован первый в сезоне случай отравления грибами. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Пострадавший сейчас уже выписан из медучреждения

- Санитарные врачи Управления Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры профилактики отравлений при сборе, приготовлении или заготовке грибов, - обратились к свердловчанам в Роспотребнадзоре.

Также там напомнили, что необходимо собирать только хорошо знакомые виды грибов вдали от дорог и вне населенных пунктов, использовать для сбора плетеные корзины, срезать гриб с целой ножкой и тщательно перебрать, промыть их дома и в тот же день подвергнуть кулинарной обработке.

Нельзя покупать грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли, а также грибы без этикетки и листов-вкладышей.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru