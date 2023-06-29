Санврачи настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры профилактики отравлений при сборе грибов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области зарегистрирован первый в сезоне случай отравления грибами. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Пострадавший сейчас уже выписан из медучреждения

- Санитарные врачи Управления Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры профилактики отравлений при сборе, приготовлении или заготовке грибов, - обратились к свердловчанам в Роспотребнадзоре.

Также там напомнили, что необходимо собирать только хорошо знакомые виды грибов вдали от дорог и вне населенных пунктов, использовать для сбора плетеные корзины, срезать гриб с целой ножкой и тщательно перебрать, промыть их дома и в тот же день подвергнуть кулинарной обработке.

Нельзя покупать грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли, а также грибы без этикетки и листов-вкладышей.

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