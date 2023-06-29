В 2023 году из УГМУ выпустились больше 750 врачей

Дипломы с отличием получили 123 человека. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В 2023 году из Уральского государственного медуниверситета выпустили 750 врачей и провизеров. Дипломы с отличием получили 123 человека. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Одиннадцать выпускников получили дипломы с особым отличием. Именно их успехи были отмечены стипендиями Президента, Правительства Российской Федерации и губернатора Свердловской области.
- Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин уделяет огромное внимание высшему образованию, чтобы молодые люди могли реализовать свои амбиции и свои планы здесь, в России, - отметила ректор УГМУ Ольга Ковтун.
Часть студентов, выпустившихся по программам специалитета и бакалавриата, решили продолжить свое обучение в университете. Они планируют продолжить свой путь в ординатуре. В этом году на программе открыто 570 мест по 65 специальностям.
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