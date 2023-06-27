МЧС подняли беспилотник над Вторчерметом, чтобы найти 6-летнего ребенка

В жилом секторе мальчика ищут полицейские и волонтеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники МЧС России подняли квадрокоптер, чтобы найти пропавшего Далера Бобиева. Шестилетнего мальчика так и не удалось найти в окрестностях лесопарка на Вторчермете. Такой информацией поделились в пресс-службе ведомства.

- С помощью беспилотников специалисты МЧС России обследовали городской лесопарк. На его территории мальчик не обнаружен. В жилом секторе его ищут полиция и волонтеры, - сообщили в МЧС.

Напомним, что мальчик пропал утром 26 июня. По версии полиции, ребенок ушел из дома и не вернулся. Пока криминала в истории не рассматривают. Сейчас Далера ищут волонтеры и сотрудники полиции. В общей сложности на поиски ребенка вышли больше 300 полицейских. Найти мальчика пытаются даже волонтеры с собаками.

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