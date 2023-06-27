Жители Екатеринбурга приходят на поиски 6-летнего Далера вместе с собаками

Мальчика ищут с собаками Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге в микрорайоне Вторчермета уже сутки идут поиски 6-летнего Далера Бобиева, который ушел из дома в 7 часов утра 26 июня из дома №21 по улице Симферопольской. Заявление в дежурную часть полиции поступило в полдень в понедельник.

Местные жители помогают с поисками мальчика Фото: Олег ГАЛИМОВ

В момент исчезновения Далер был одет в черный комбинезон. На поиски ребенка отправились десятки волонтеров, которые прочесывают район. Днем, 27 июня поисковики расширили территорию, на которой ищут мальчика.

Также к поискам подключились местные жители, некоторые из них приходят на место сбора участников поисков вместе со своими собаками. Об этом сообщает корреспондент «КП-Екатеринбург» с места событий.

Мальчика ищут уже сутки. К поискам подключили даже питомцев Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Розыск малолетнего продолжается. Местные жители сообщают, что видели мальчика в районе улиц Умельцев, а затем Латышской. Есть информация, что на ребенке кепка темного цвета, - рассказывают в полиции Екатеринбурга.

Информацию о Далере Бобиеве можно передать по телефонам полиции 8 343 356 41 12 и 8 999 368 1461.

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