С начала года медики выявили у свердловчан более 6 тысяч патологий легких

Фото: департамент информполитики Свердловской области

С начала 2023 года медики выявили у свердловчан, прошедших диспансеризацию, более 6 тысяч патологий легких. Об этом сообщили в департаменте информполитики. Всем, у кого были обнаружены злокачественные опухоли, оперативно назначено лечение.

- При проведении углубленных обследований на КТ подтверждено 56 случаев злокачественных новообразований, из них на ранних стадиях - 45, - рассказали в ДИПе.

Главный специалист-онколог региона, замминистра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов отметил, что с помощью аппаратов КТ опухоль можно обнаружить на том этапе, когда у пациента еще нет никаких симптомов. Прибор позволяет определить форму и размер новообразования, степень поражения окружающих тканей.

Сейчас в Свердловской области медики в различных медучреждениях проводят исследования с помощью 88 компьютерных томографов. По данным департамента информполитики, в 2023 году запланирована установка еще восьми подобных аппаратов.

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