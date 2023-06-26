Полицейские ищут грабителей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге двое подростков ограбили секс-шоп на Малышева. Об этом сообщает E1.RU.
- Прямо на наших глазах подростки проникли в магазин. Перед этим ходили, пинали самокаты, - рассказали очевидцы. - Была разбита наружная дверь и дверь внутри магазина.
По данным издания, какие-то вещи с витрин подростки раскидали по магазину, а какие-то сложили в рюкзак. Ограбление попало на камеры видеонаблюдения.
Когда на место приехали охрана и полиция, подростки сбежали. Теперь их разыскивают.
- Информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции №1 УМВД, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УМВД России по Екатеринбургу. - Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к преступлению, изучаются записи камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы, устанавливается ущерб, причиненный торговой точке.
В полиции напоминают, что за такое преступление предусмотрена уголовная ответственность по статье 158 УК РФ «Кража».
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