В конкурсе приняли участие полсотни бригад Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области выбрали лучшую бригаду скорой помощи. По итогам соревнований профмастерства выиграли врачи из Нижнего Тагила. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

На среднем Урале впервые со времен коронавируса прошли очные соревнования профессионального мастерства среди фельдшерских бригад станций и отделений скорой медицинской помощи региона. На этот раз в состязании приняли участие около пятидесяти команд. Лидерами конкурса стали врачи из Нижнего Тагила, Североуральска и Первоуральска.

Проверка фельдшеров состояла из нескольких этапов. Первым стало тестирование. Второй этап провели на базе Свердловского областного медицинского колледжа. Он включал в себя решение ситуационных задач.

- Сегодняшние соревнования — это не только проверка профессиональных навыков наших медицинских бригад, но и возможность продемонстрировать готовность к экстренным ситуациям. Мы при необходимости встретим во всеоружии любые вызовы и сегодня показываем, что наша служба скорой помощи — это не только медицинские знания, но и умение работать в сложных условиях и принимать решения в критических ситуациях, - пояснил главный врач Станции скорой медицинской помощи им. Капиноса Игорь Пушкарев.

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