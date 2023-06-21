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НовостиОбщество21 июня 2023 7:35

В Югре назвали самые востребованные профессии

Абитуриентов ждут в учебных заведениях
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Многие абитуриенты намерены изучать компьютерные технологии

Многие абитуриенты намерены изучать компьютерные технологии

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В вузах Ханты-Мансийского автономного округа стартовала приемная кампания, абитуриентам в этом году предоставят больше 3500 бюджетных мест. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Выпускников приглашают учиться в Югорский, Сургутский и Нижневартовский государственные университеты, педагогический университет Сургута и в медицинскую академию Ханты-Мансийска.

Самыми востребованными направлениями в этом году станут «Нефтяное дело» и «Информатика».

Напомним, что в Югре создали особые условия для поступления в вузы для детей участников Специальной военной операции. Для них ввели специальную квоту.

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