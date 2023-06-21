Деньги на проект выделят из городского бюджета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле заменят мост через реку Кушву на улице Красногвардейской. Тендер на создание его проекта появился на сайте госзакупок. На проект потратят более 5 млн рублей из городского бюджета.

- Мост будет возведен на месте самой автодороги, которая держится сейчас фактически на одной трубе. Компания ООО «Маскот», которая проводила обследование дороги, выявила проблемы, и теперь мы ищем компанию для разработки проекта, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Согласно опубликованным документам, заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе - 27 июня. Создать проект моста подрядчик должен будет в течение трех месяцев после заключения контракта.

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