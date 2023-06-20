Запуск трамвайной ветки в Академическом перенесли на 2024 год

Запустить трамваи в текущем году практически невозможно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов сообщил о новых сроках запуска трамвайной ветки в Академическом. Его перенесли на первый квартал 2024 года. Запустить трамваи в текущем году практически невозможно.

- Скорее всего, в первом квартале следующего года. Если получится раньше - слава богу, - отметил Алексей Бубнов во время пресс-конференции.

В третьем и четвертом кварталах 2023 года в Академическом планируют провести только технические испытания. Стал известен и планируется маршрут транспорта. Трамваи будут двигаться по улице Белореченской до Радищева, потом направятся в центр города по Куйбышева и через площадь Обороны к ЦПКиО.

Ранее стало известно, что Екатеринбург получит 60 трамваев для Академического района. Заявку уральской столицы на участие в федеральной программе по обновлению городского электрического транспорта по концессии одобрил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Об этом на заседании гордумы сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

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