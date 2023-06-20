Екатеринбург получит 60 трамваев для Академического района

Трамвайную ветку в Академический район запустят в ноябре 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург закупит 60 трамвайных вагонов, которые будут курсировать в Академический район по новой ветке от улицы Волгоградской по улице Серафимы Дерябиной.

Заявку уральской столицы на участие в федеральной программе по обновлению городского электрического транспорта по концессии одобрил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Об этом на заседании Гордумы сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

- 19 июня у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева был личный разговор с вице-премьером. Насколько мне известно, нашу заявку предварительно одобрили. Это позволит нам полностью реализовать проект строительства ветки в Академический район с приобретением 60 новых трамвайных вагонов, — проинформировал градоначальник.

Для приобретения трамваев нужно три миллиарда рублей. Сегодня один трехсекционный трамвай «Уралтрансмаша» стоит порядка 150 миллионов рублей. Мэрия Екатеринбурга намерена приобрести не менее 20 таких трамваев.

Напомним, что движение по новой трамвайной ветке в Академический район запустят в ноябре 2023 года.