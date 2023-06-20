Свердловская полиция призвала уральцев остерегаться лжеброкеров

Мошенники претворяются силовиками и брокерами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Свердловская полиция призывает уральцев остерегаться телефонных мошенников. За последнее время случаи с обмана аферистами участились. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Полковник рассказал о нескольких случаях, когда свердловчане становились жертвами злоумышленников. Так, накануне 58-летний работник «Уралхиммаша» отдал мошенникам больше трех миллионов рублей. Мужчина был уверена, что инвестирует в крупную компанию. Поняв, что его обманули, он обратился в полицию.

Подобная ситуация произошла с 60-летней екатринибурженкой, которая занимается торговлей головных уборов. Ее аферисты убедили, что паспортные данные женщины были украдены, а от имени свердловчанки деньги отправляют на счета террористических организаций.

- Лжесиловик настоятельно порекомендовал гражданке срочно закрыть все банковские вклады во избежание хищения средств. В противном случае «офицер» пригрозил хозяйке счетов уголовной ответственностью за содействие запрещенным организациям, - рассказал полковник Горелых.

После этого женщина в течение двух месяцев закрыла счета в 13 кредитных организациях. Все полученные деньги, 14 миллионов рублей, она отправила аферистам. Однако на этом злоумышленники не остановились. Они убедили женщину продать квартиру и передать вырученные средства «силовикам». Свердловчанка передала мошенникам еще 6,5 миллионов.

- После случившейся криминальной схемы полиция возбудила и расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере, - добавили в полиции.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru