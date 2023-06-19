На Среднем Урале синоптики объявили штормовое предупреждение

Сильные дожди придут на Урал 20 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Свердловской области синоптики объявили штормовое предупреждение. Жителей Среднего Урала ожидают сильные дожди и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

- Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает свердловчан быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период и выполнять рекомендации спасателей, - добавили спасатели.

Уральцам советуют держаться подальше от стен домов во время урагана. С крыш может слететь шифер, а с балконов упасть посторонние предметы. Автолюбителям не стоит парковать свои машины возле деревьев и рекламных щитов.

В случае ЧП жители региона могут обратиться в пожарно-спасительные службы, набрав 101. Также свердловчане могут позвонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.

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