Бывший мэр Алапаевска стал советником губернатора Свердловской области

Сайгид Билалов опубликовал фото с Евгением Куйвашевым у себя на странице. Фото: Сайгид Билалов

Экс-мэр Алапаевска Сайгид Билалов стал новым советников губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом бывшая глава города рассказал на своей странице во «Вконтакте».

- Яполучил новое звание – советник Губернатора Свердловской обл. Выражаю особые слова благодарности Евгению Владимировичу за оказанное доверие, которое для меня стало наградой. Приложу все усилия, чтобы оправдать столь высокое доверие, - написал в своем посте Сайгид Билалов.

Покинуть пост мэра Алапаевска он решил в начале апреля, уточнив, что принял такое решение по семейным обстоятельствам. При этом, местные депутаты собирались отправить Сайгида Билалова в отставку еще в декабре минувшего года. Такое решение выдвинули на заседании городской думы города 22 декабря, рассказал о нем депутат Сергей Подкорытов.

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