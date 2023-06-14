Житель Екатеринбурга отдал телефонным мошенникам почти два миллиона рублей

Мошенники выманили 1,8 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пенсионер из Екатеринбурга стал жертвой телефонных аферистов. Мужчина отдал мошенникам почти два миллиона рублей. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Накануне, 9 июня, в полицию обратился 70-летний мужчина. Он рассказал, что несколько дней назад злоумышленники выманили у него деньги. Общая сумма ущерба составили 1,8 миллиона рублей.

Мошенники представились сотрудниками банка. Они сообщили, что на имя пенсионера пытаются оформить кредит. Для того, чтобы избежать этого, мужчине нужно перевести все свои накопления на «безопасный» счет.

- Доверчивый екатеринбуржец согласился, снял все сбережения и перевел полученные деньги на счета аферистов. По окончании всех операций, когда звонок был прерван, мужчина понял, что стал жертвой телефонных мошенников, - рассказали в полиции.

На данный момент в отношении злоумышленников возбудили головное дело за мошенничество. Сейчас полиция разыскивает аферистов и проводит оперативно-розыскные мероприятия.

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