Особняк в центре Екатеринбурга планируют обустроить под гостиницу

Особняк расположен на улице Вайнера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Особняк купца Ермолаева, располагающегося на улице Вайнера в Екатеринбурге, планируют обустроить под гостиницу. Информация об этом появилась на сайте управления государственной охраны ОКН Свердловской области.

Объект культурного наследия собираются восстановить. Однако его культурный облик останется почти неизменным. Однако придется заменить все старинные конструкции.

Еще в 1990 году здание почти полностью сгорело, из-за этого внешний вид особняка перестал быть узнаваем. На данный момент восстановлением здания занимается собственник Ле До Тхань. Вскоре в особняке разместят гостиницу.

- Все существующие конструкции здания подлежат замене в полном объеме. Восстанавливаются фронтальные композиции фасадов: большие размеры окон с крупными, плавными по форме обрамления окон, крупный рисунок резных деталей в убранстве фронтона и наличников, использование линейного орнамента, сложное переплетение досок фронтона и другие декоративные элементы, - сообщается в документе.

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