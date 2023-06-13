Потепление будет недолгим
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Синоптики пообещали свердловчанам непродолжительное потепление. Воздух прогреется до +25 градусов. Повышение температуры ожидается в среду.
- В последующие дни рабочей недели ночью ожидается +5…+10 градусов, днем +20…+25 градусов, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра.
Как объяснил эксперт в области метеорологии Алексей Пулин в своем telegram-канале, более теплая воздушная масса поступит по северной периферии антициклона со стороны Скандинавии.
Холодная погода вернется в предстоящие выходные дни. По данным синоптиков, 17-18 июня в большинстве районов Свердловской области станет прохладнее на 3-4 градуса.
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