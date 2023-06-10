В Екатеринбурге самокатчика, расстрелянного водителем Range Rover, перевели из реанимации в общую палату

Сейчас состояние Никиты врачи оценивают как удовлетворительное. Фото: соцсети

Стало известно о состоянии 19-летнего парня, который пострадал от выстрелов из пневматического ружья «Атаман». По версии следствия, стрельбу открыл 61-летний водитель на Range Rover.

По версии пострадавшего, озвученной в разговоре с «КП-Екатеринбург», имел место дорожный конфликт. В ходе перепалки водитель достал из Range Rover ружье и открыл по нему огонь. Одна из пуль попала в живот. В итоге Никиту Старцева госпитализировали. В реанимации ему провели операцию.

Предполагаемым стрелком оказался бизнесмен Владимир Векшин. После задержания на него возбудили уголовное дело по второй части статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В субботу, 10 июня, в Кировском районном суде Екатеринбурга в состоялось заседание по мере пресечения в отношении Владимира Векшина.

В ходе процесса стало известно, в каком состоянии пострадавший находится сейчас.

- Его перевели в общую палату [из реанимации]. Состояние удовлетворительное, - передал из зала суда слова следователя МВД журналист «КП-Екатеринбург».

Также во время процесса водитель Range Rover рассказал свою версию конфликта и объяснил, почему начал стрелять.