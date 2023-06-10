«Пинал мою машину»: бизнесмен, обвиняемый в стрельбе по 19-летнему самокатчику, рассказал, почему открыл огонь

Пострадавший ехал на арендованном самокате Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бизнесмен, обвиняемый в стрельбе по парню на самокате, рассказал, что толкнуло его на этот поступок. По словам обвиняемого, он открыл огонь, так как испугался.

Напомним, конфликт между 61-летним Владимиром Векшиным и 19-летним Никитой Старцевым произошел 8 июня в Пионерском районе Екатеринбурга.

Как рассказывал «КП-Екатеринбург» сам пострадавший, стрельбе предшествовал дорожный конфликт. Со слов парня, Владимир Векшин покрыл его матом в момент, когда он съезжал на пешеходный переход. В ходе словесной перепалки бизнесмен достал из своего Range Rover пневматическое ружье «Атаман». По словам пострадавшего, он выстрелил в него не менее четырех раз. Парень получил огнестрельное ранение в область живота. Его доставили в реанимацию, где прооперировали.

Следствие считает, что после стрельбы Владимир Векшин сел в свою машину и уехал. То есть, скрылся с места преступления.

В тот же день мужчину задержала полиция. На Владимира Векшина завели уголовное дело по второй части статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В субботу, 10 июня, в Кировском районном суде Екатеринбурга в состоялось заседание по мере пресечения в отношении Владимира Векшина. На процессе присутствовал журналист «КП-Екатеринбург».

«ВЕЛ СЕБЯ АГРЕССИВНО И КИДАЛСЯ С КУЛАКАМИ»

Следствие ходатайствовало, чтобы обвиняемому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Она предполагает запрет на общение с другими участниками процесса. Также Владимиру Векшину было бы запрещено покидать квартиру с 22 вечера до 6 утра.

Защита обвиняемого просила суд отпустить его под подписку о невыезде.

Владимир Векшин рассказал свою версию событий. Вину он признает частично.

- Я испугался. Парень довольно крупный – больше меня. И вел себя агрессивно: кинулся на меня с кулаками, начал пинать мою машину. Я стрелял, чтобы его отпугнуть, я в него не целился, - заявил в ходе процесса обвиняемый.

С какой целью он возит в багажнике своего Range Rover пневматическое ружье, бизнесмен не уточнил.

Пострадавшего Никиту Старцева перевели из реанимации в общую палату. Фото: соцсети

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ И СЕМЬЯНИН

В ходе процесс выяснилось, что Владимир Векшин имеет два высших образования. У него есть жена, взрослая дочь и внуки.

Также сторона Владимира Векшина настаивает на том, что он якобы не знал о том, что его пули попали в парня. Иначе бизнесмен бы не стал уезжать с места преступления, а оказал бы пострадавшему первую помощь. Векшин утверждает, что не пытался скрываться от полиции. Он рассказал, что после произошедшего поехал на работу, где его и задержала полиция.

По словам бизнесмена, он готов компенсировать пострадавшему материальный ущерб.

Снимать себя журналисту «КП» Владимир запретил, заявив, что это может нанести ущерб его профессиональной репутации. Ходатайство о запрете фото и видеосъемки поддержала судья.

В суд предоставили положительные характеристики, касающиеся личности задержанного. Это множество благодарственных писем от представителей РПЦ, трудового коллектива фирмы, которую возглавляет Владимир Векшин, а также характеристики от контрагентов и соседей. Из документов, предоставленных в суд, следовало, что с 2018 по 2022 год обвиняемый произвел в адрес церкви пожертвований на сумму около 100 тысяч рублей. Деньги, в частности, шли на покупку еды для паломников во время фестиваля «Царские дни» в Екатеринбурге.

В КАКОМ СОСТОЯНИИ ПОСТРАДАВШИЙ

Также во время процесса стало известно, в каком сейчас состоянии находится пострадавший Никита Старцев.

- Его перевели в общую палату [из реанимации]. Состояние удовлетворительное, - рассказал следователь МВД.

Выслушав доводы сторон, судья приняла решение отпустить обвиняемого под подписку о невыезде. Его освободили прямо в зале суда.