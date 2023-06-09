Сейчас Никита Старцев в реанимации Фото: соцсети

В Екатеринбурге дорожный конфликт обернулся стрельбой из винтовки. Как стало известно «КП-Екатеринбург», утром 8 июня в Пионерском поселке трое парней на самокатах повздорили с водителем Range Rover. После перепалки автомобилист начал стрелять из пневматического ружья марки «Атаман» калибра 6,35 мм.

Пострадавшим оказался 19-летний Никита Старцев. По его словам, водитель произвел четыре выстрела. Сейчас Никита в реанимации больницы № 23. Накануне у него диагностировали проникающее ранение брюшной полости и прооперировали. По данным «КП-Екатеринбург», в момент конфликта юноша был пьян.

- Мы съезжали на пешеходный переход. Водитель начал кричать на нас, матерился. Мы ему ответили. Он достал винтовку и стал стрелять. Я упал, а он сразу дал по газам, - рассказал «КП-Екатеринбург» из палаты реанимации Никита Старцев.

Пуля попала Никите в живот Фото: соцсети

Через несколько часов полиции удалось вычислить водителя Range Rover. Им оказался глава одного из промышленных предприятий на Эльмаше. Владимира задержали, он дал признательные показания. А в его машине нашли винтовку. Полиция возбудила уголовное дело.

- Сотрудники полиции установили водителя автомобиля Range Rover, участвовавшего в конфликте с пострадавшим. 61-летний мужчина был задержан и помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». У задержанного изъята пневматическая винтовка, из которой, предположительно, был произведен выстрел в потерпевшего, - сообщили в УМВД Екатеринбурга.

В приемной Владимира не смогли прокомментировать случившееся. В ближайшее время бизнесмену изберут меру пресечения.

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