После разрыва отношений девушке пришлось сменить имя

Верх-Исетский суд Екатеринбурга огласил приговор 28-летнему Александру Нечипуренко. Сыну местного предпринимателя было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, Александр обманом заставил переписать на себя однокомнатную квартиру в Академическом, где два года проживал со своей девушкой Екатериной. Однушка же была в собственности у ее матери – Марины Новоселовой.

ЧЕКИСТ, ВЫЯВЛЯЮЩИЙ ПЕДОФИЛОВ

Пара познакомилась через общего приятеля в 2015 году. Сначала Александр показался Кате самовлюбленным парнем. Однако уже через пару месяцев они съехались. О своей работе агентом по регистрации пассажиров в аэропорту Кольцово Нечипуренко рассказывал без особых подробностей. А вскоре стал намекать, что это больше для отвода глаз. Мол, настоящая его деятельность – выявление педофилов. А сам он сотрудник ФСБ под прикрытием.

Бывшие коллеги Александра из Кольцово были в шоке, когда узнали об обвинениях в его адрес Фото: читатель «КП»

Но на этом странности не закончились. Александр предложил возлюбленной пройти «вербовку» к нему на «службу». А 20-летняя девушка наивно согласилась. Нечиперенко стал учить Екатерину преодолевать болевой порок. Для этого он швейными иглами прокалывал ей кожу на предплечье.

Александр говорил Кате, что готовит ее к службе в ФСБ Фото: читатель «КП»

- Он показывал, как правильно разрезать покровы кожи. Скальпелем резал себе коленки. А меня заставлял смотреть, чтобы я привыкала, и у меня исчезало отвращение и страх крови, - продолжает теперь уже Ульяна. – Он принес домой катетер с капельницей, делал у меня забор крови и заставлял меня это пить... Это было манипулирование, психологическое давление и насилие. А он преподносил это как проявление силы воли и характера, - вспоминает она.

Отношения пары фактически были прекращены в мае 2017 года, когда Екатерину избили у подъезда. Девушка проснулась уже в квартире, где находился Александр. После этого ее госпитализировали, а Александр убедил Марину Новоселову переписать квартиру на себя. Все это под предлогом того, что Екатерину пытались убить «из-за проваленной вербовки в ФСБ».

- У мамы он просил 10 миллионов, но у нее таких денег не было! Она поверила в его россказни. Мол, пытались убрать меня из-за проваленной вербовки. Но я-то знаю, что в квартире никого больше не было. В качестве «доказательства» он убедил ее в том, что меня отравили, - рассказывала «КП-Екатеринбург» бывшая девушка Александра.

Вердикт Фемиды подсудимый слушал в инвалидном кресле Фото: Олег ГАЛИМОВ

Екатерина съехала из квартиры, а потом по просьбе Нечипуренко полностью сменила имя. Теперь девушку зовут Ульяна Соколовская. Лишь в 2018 году они с матерью начали судиться с Александром. В результате удалось вернуть квартиру, после чего полиция возбудила уголовное дело.

ИЗМЕНИЛСЯ ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ

Судебное разбирательство затянулось на три месяца из-за состояния здоровья Александра. Согласно документам, он долгое время находился на больничном. Затем стал присутствовать на заседаниях, куда его доставляли на инвалидной коляске. В суде Нечипуренко практически ничего не говорил, и не задавал вопросов свидетелям. Ульяна Соколовская и ее мать давали показания по видеосвязи, так как проживают теперь в Москве.

Александр Нечипуренко в марте 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокаты Александра воздерживались от комментариев, как и родители подсудимого. В ходе судебных прений государственный обвинитель просил суд назначить Нечипуренко наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

В итоге Александра Нечипуренко признали виновным. Но колонии ему удалось избежать. Суд назначил ему 450 тысяч рублей штрафа. При этом Марине Новоселовой отказали в иске на миллион рублей, который она просила в качестве компенсации морального вреда. После оглашения вердикта бывшая девушка Александра заявила о готовности обжаловать решение суда.

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