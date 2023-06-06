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Происшествия6 июня 2023 9:09

Фейковый чекист, мучивший красавицу ради квартиры, отделался штрафом и избежал колонии

В Екатеринбурге вынесли приговор «агенту ФСБ», который два года мучил девушку ради квартиры
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
После разрыва отношений девушке пришлось сменить имя

После разрыва отношений девушке пришлось сменить имя

Верх-Исетский суд Екатеринбурга огласил приговор 28-летнему Александру Нечипуренко. Сыну местного предпринимателя было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, Александр обманом заставил переписать на себя однокомнатную квартиру в Академическом, где два года проживал со своей девушкой Екатериной. Однушка же была в собственности у ее матери – Марины Новоселовой.

ЧЕКИСТ, ВЫЯВЛЯЮЩИЙ ПЕДОФИЛОВ

Пара познакомилась через общего приятеля в 2015 году. Сначала Александр показался Кате самовлюбленным парнем. Однако уже через пару месяцев они съехались. О своей работе агентом по регистрации пассажиров в аэропорту Кольцово Нечипуренко рассказывал без особых подробностей. А вскоре стал намекать, что это больше для отвода глаз. Мол, настоящая его деятельность – выявление педофилов. А сам он сотрудник ФСБ под прикрытием.

Бывшие коллеги Александра из Кольцово были в шоке, когда узнали об обвинениях в его адрес Фото: читатель «КП»

Бывшие коллеги Александра из Кольцово были в шоке, когда узнали об обвинениях в его адрес Фото: читатель «КП»

Но на этом странности не закончились. Александр предложил возлюбленной пройти «вербовку» к нему на «службу». А 20-летняя девушка наивно согласилась. Нечиперенко стал учить Екатерину преодолевать болевой порок. Для этого он швейными иглами прокалывал ей кожу на предплечье.

Александр говорил Кате, что готовит ее к службе в ФСБ Фото: читатель «КП»

Александр говорил Кате, что готовит ее к службе в ФСБ Фото: читатель «КП»

- Он показывал, как правильно разрезать покровы кожи. Скальпелем резал себе коленки. А меня заставлял смотреть, чтобы я привыкала, и у меня исчезало отвращение и страх крови, - продолжает теперь уже Ульяна. – Он принес домой катетер с капельницей, делал у меня забор крови и заставлял меня это пить... Это было манипулирование, психологическое давление и насилие. А он преподносил это как проявление силы воли и характера, - вспоминает она.

Отношения пары фактически были прекращены в мае 2017 года, когда Екатерину избили у подъезда. Девушка проснулась уже в квартире, где находился Александр. После этого ее госпитализировали, а Александр убедил Марину Новоселову переписать квартиру на себя. Все это под предлогом того, что Екатерину пытались убить «из-за проваленной вербовки в ФСБ».

- У мамы он просил 10 миллионов, но у нее таких денег не было! Она поверила в его россказни. Мол, пытались убрать меня из-за проваленной вербовки. Но я-то знаю, что в квартире никого больше не было. В качестве «доказательства» он убедил ее в том, что меня отравили, - рассказывала «КП-Екатеринбург» бывшая девушка Александра.

Вердикт Фемиды подсудимый слушал в инвалидном кресле

Вердикт Фемиды подсудимый слушал в инвалидном кресле

Фото: Олег ГАЛИМОВ

Екатерина съехала из квартиры, а потом по просьбе Нечипуренко полностью сменила имя. Теперь девушку зовут Ульяна Соколовская. Лишь в 2018 году они с матерью начали судиться с Александром. В результате удалось вернуть квартиру, после чего полиция возбудила уголовное дело.

ИЗМЕНИЛСЯ ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ

Судебное разбирательство затянулось на три месяца из-за состояния здоровья Александра. Согласно документам, он долгое время находился на больничном. Затем стал присутствовать на заседаниях, куда его доставляли на инвалидной коляске. В суде Нечипуренко практически ничего не говорил, и не задавал вопросов свидетелям. Ульяна Соколовская и ее мать давали показания по видеосвязи, так как проживают теперь в Москве.

Александр Нечипуренко в марте 2023 года

Александр Нечипуренко в марте 2023 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокаты Александра воздерживались от комментариев, как и родители подсудимого. В ходе судебных прений государственный обвинитель просил суд назначить Нечипуренко наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

В итоге Александра Нечипуренко признали виновным. Но колонии ему удалось избежать. Суд назначил ему 450 тысяч рублей штрафа. При этом Марине Новоселовой отказали в иске на миллион рублей, который она просила в качестве компенсации морального вреда. После оглашения вердикта бывшая девушка Александра заявила о готовности обжаловать решение суда.

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