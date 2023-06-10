В Екатеринбурге водителя Range Rover, обвиняемого в стрельбе по самокатчику, отпустили под подписку о невыезде

Владимир Векшин рассказал в суде свою версию конфликта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировском районном суде Екатеринбурга в субботу, 10 июня, состоялось заседание по мере пресечения в отношении 61-летнего Владимира Векшина.

Напомним, бизнесмена обвиняют в том, что 8 июня он стрелял в парня на самокате. Как рассказывал «КП-Екатеринбург» сам пострадавший, этому предшествовал дорожный конфликт. Со слов парня, Владимир Векшин достал из своего Range Rover пневматическое ружье «Атаман» и сделал не менее четырех выстрелов.

Пострадавшим оказался 19-летний Никита Старцев. Он получил огнестрельное ранение в область живота. Парня доставили в реанимацию и прооперировали.

Следствие считает, что после стрельбы Владимир Векшин сел в свою машину и уехал. То есть, скрылся с места преступления.

В тот же день мужчину задержала полиция. На Владимира Векшина завели уголовное дело по второй части статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Следствие ходатайствовало, чтобы обвиняемому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Она предполагала запрет на общение с другими участниками процесса. Также Владимиру Векшину было бы запрещено покидать квартиру с 22 вечера до 6 утра.

Адвокат обвиняемого просил суд отпустить его подзащитного под подписку о невыезде.

В суд предоставили положительные характеристики, касающиеся личности задержанного. Это множество благодарственных писем от представителей РПЦ, трудового коллектива фирмы, которую возглавляет Владимир Векшин, а также характеристики от контрагентов и соседей.

Из документов, предоставленных судье, следовало, что в период с 2018 по 2022 год обвиняемый произвел в адрес церкви пожертвований на сумму более 100 тысяч рублей. Эти деньги, в частности, шли на покупку еды для паломников во время фестиваля «Царские дни» в Екатеринбурге.

Также Владимир Векшин рассказал в суде свою версию конфликта.

- Я не целился в него, начал стрелять, чтобы просто отпугнуть, так как парень вел себя агрессивно - пинал мою машину и кидался на меня с кулаками. Он был довольно крупный - больше меня, - заявил в ходе процесса обвиняемый.

Снимать себя журналисту «КП» Владимир запретил, заявив, что это может нанести ущерб его профессиональной репутации.

Выслушав доводы сторон, судья приняла решение отпустить обвиняемого под подписку о невыезде. Его освободили прямо в зале суда.

После процесса адвокат обвиняемого рассказал «КП», что в момент конфликта пострадавший парень был не на самокате. Более подробно свою позицию он пообещал рассказать позднее.