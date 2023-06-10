В Екатеринбурге «Газель» столкнулась с фурой

Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге на Кольцовском тракте утром 10 июня столкнулись фура и «Газель».

- ДТП произошло между базами Озон и Смак. Водитель «Газели» допустил выезд на встречную полосу с фурой, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

По предварительным данным, в аварии пострадал водитель «Газели». С подозрением на сотрясение головного мозга его доставили в ГКБ №36. Позже в ГИБДД сообщили, что диагноз не подтвердился.

Напомним, 9 июня на проспекте Космонавтов произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, водитель Renault при повороте налево с второстепенной дороги столкнулся с Range Rover, движущимся по главной. В аварии пострадали два человека.

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