В аварии пострадали два человека. Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

На проспекте Космонавтов произошло серьезное ДТП. На место аварии приехали спасатели и сотрудники скорой помощи. Информацию об этом подтвердили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

По предварительным данным, водитель Renault при повороте налево со второстепенной дороги столкнулся с Range Rover, движущимся по главной. Автомобилист на Renault нарушил правила дорожного движения, проигнорировав знаки и разметку.

- Столкновение двух транспортных средств, есть два пострадавших. Они пассажиры Renault, - сообщили «КП-Екатеринбург» в ГИБДД города.

Автомобилист на Renault нарушил правила дорожного движения. Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Ранее, в Серове при столкновении двух машин пострадала двухлетняя девочка, которую отец вез в детский сад. В девятом часу утра на пересечении улиц Карла Маркса и Луначарского произошло ДТП с участием Toyota Avensis и «ВАЗ 2110». Авария произошла потому, что на перекрестке отец отвлекся на дочь. Проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru