В Каменске-Уральском зоозащитники обвинили отловщиков животных в «бизнесе на крови»

По словам, Алены Двойниной, сотрудники пункта временного содержания предпочитают отлавливать домашних питомцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зоозощитники Каменска-Уральского бьют тревогу. Они утверждают, что в регионе работает пункт краткосрочного содержания (ПКС) животных, который устроил «бизнес на крови».

По закону безнадзорные животные, обитающие на улице, после отлова в течение в 30 дней находятся в ПКС. За это время для них ищут новых (или старых) хозяев, а также стерилизуют и лечат. Если за 30 дней хозяин не находится, то животное должны отпустить в естественную среду обитания.

Однако зоозащитники Каменска-Уральского утверждают, что их город в этом отношении является «черной зоной», в которой по отношению к животным творят страшные вещи.

- Часто отловы камышловских исполнителей сопровождаются лужами крови, собак травмируют, продолжаются скандалы с хозяевами и вымогательством за возврат отловленных животных, – цитирует «ФедералПресс» слова зоозащитницы Алены Двойниной из Каменска-Уральского. - В приюте они содержатся в клетках, порой по 25 штук. Крупные агрессивные особи обижают и не подпускают к воде и пище «мелкашей», которые часто сидят без воды и еды.

В качестве доказательств своих слов, зоозащитники предоставили изданию многочисленные фото и видео ПКС Камышлова. На фотографиях лужи крови, переполненные клетки и истощенные хвостатые.

По словам, Алены Двойниной, сотрудники пункта временного содержания предпочитают отлавливать домашних питомцев. Ведь такие хвостатые довольно дружелюбны и не испытывают недоверия к людям.

- Камышловцы взяли контракт по расценкам ниже рыночных. Только они в Каменске сейчас занимаются отловом. В мизерную сумму их контракта входит якобы и отлов, и стерилизация, и лекарства, и вакцинация, и содержание, - рассказала Алена Двойнина.

Редакция «ФедералПресс» несколько часов пыталась дозвониться до МКУ «Управление городского хозяйства». Но в организации не ответили ни один телефон.

Также журналисты связались с пресс-службой администрации Каменска-Уральского. Там назвали информацию от зоозащитников «писаниной» в соцсетях».

– Никаких официальных обращений от зоозащитников не было. Проверки в ООО «Урал» Камышлова проводятся еженедельно, никаких нарушений не выявлено. Кроме зоозащитников есть еще и обычные граждане, которым собаки мешают, бегают возле детских садиков и школ, – прокомментировала ситуацию пресс-секретарь мэрии Елена Шеремет.

Также в администрации Каменска-Уральского рассказали, что ООО «Урал» остался единственной организацией, которая сейчас готова взяться за данную работу. На заявках по отлову они работают всего месяц, с мая 2023 года.