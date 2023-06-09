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НовостиОбщество9 июня 2023 14:31

В Каменске-Уральском зоозащитники обвинили отловщиков животных в «бизнесе на крови»

Они утверждают, что по отношению к животным творят страшные вещи
Евгений Булгарин
По словам, Алены Двойниной, сотрудники пункта временного содержания предпочитают отлавливать домашних питомцев

По словам, Алены Двойниной, сотрудники пункта временного содержания предпочитают отлавливать домашних питомцев

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зоозощитники Каменска-Уральского бьют тревогу. Они утверждают, что в регионе работает пункт краткосрочного содержания (ПКС) животных, который устроил «бизнес на крови».

По закону безнадзорные животные, обитающие на улице, после отлова в течение в 30 дней находятся в ПКС. За это время для них ищут новых (или старых) хозяев, а также стерилизуют и лечат. Если за 30 дней хозяин не находится, то животное должны отпустить в естественную среду обитания.

Однако зоозащитники Каменска-Уральского утверждают, что их город в этом отношении является «черной зоной», в которой по отношению к животным творят страшные вещи.

- Часто отловы камышловских исполнителей сопровождаются лужами крови, собак травмируют, продолжаются скандалы с хозяевами и вымогательством за возврат отловленных животных, – цитирует «ФедералПресс» слова зоозащитницы Алены Двойниной из Каменска-Уральского. - В приюте они содержатся в клетках, порой по 25 штук. Крупные агрессивные особи обижают и не подпускают к воде и пище «мелкашей», которые часто сидят без воды и еды.

В качестве доказательств своих слов, зоозащитники предоставили изданию многочисленные фото и видео ПКС Камышлова. На фотографиях лужи крови, переполненные клетки и истощенные хвостатые.

По словам, Алены Двойниной, сотрудники пункта временного содержания предпочитают отлавливать домашних питомцев. Ведь такие хвостатые довольно дружелюбны и не испытывают недоверия к людям.

- Камышловцы взяли контракт по расценкам ниже рыночных. Только они в Каменске сейчас занимаются отловом. В мизерную сумму их контракта входит якобы и отлов, и стерилизация, и лекарства, и вакцинация, и содержание, - рассказала Алена Двойнина.

Редакция «ФедералПресс» несколько часов пыталась дозвониться до МКУ «Управление городского хозяйства». Но в организации не ответили ни один телефон.

Также журналисты связались с пресс-службой администрации Каменска-Уральского. Там назвали информацию от зоозащитников «писаниной» в соцсетях».

– Никаких официальных обращений от зоозащитников не было. Проверки в ООО «Урал» Камышлова проводятся еженедельно, никаких нарушений не выявлено. Кроме зоозащитников есть еще и обычные граждане, которым собаки мешают, бегают возле детских садиков и школ, – прокомментировала ситуацию пресс-секретарь мэрии Елена Шеремет.

Также в администрации Каменска-Уральского рассказали, что ООО «Урал» остался единственной организацией, которая сейчас готова взяться за данную работу. На заявках по отлову они работают всего месяц, с мая 2023 года.