Погрузка на Свердловской железной дороге в мае выросла на 3,7%

Фото: СвЖД

Погрузка на Свердловской железной дороге в мае 2023 года составила 12,4 млн тонн, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за май сократился на 2,8% и составил 18,9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 3,5%, до 23,7 млрд тонно-км.

С начала 2023 года на СвЖД погрузили 58,2 млн тонн грузов (-3,3% к аналогичному периоду предыдущего года). В частности, по железной дороге отправлено:

нефти и нефтепродуктов – 16,3 млн тонн (-3,5% к январю-маю 2022 года);

строительных грузов – 13,6 млн тонн (+11,9%);

химических и минеральных удобрений – 5,3 млн тонн (-7,3%);

руды железной и марганцевой – 4,9 млн тонн (-9,4%);

черных металлов – 4,4 млн тонн (-5,1%);

руды цветной и серного сырья – 2,1 млн тонн (-14,9%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 2,3 млн тонн (-33,7%);

химикатов и соды – 1,4 млн тонн (-1,8%);

цемента – 1,2 млн тонн (-11,3%);

кокса – 1 млн тонн (+6,1%);

лома черных металлов – 887,8 тыс. тонн (-4%);

лесных грузов – 808,4 тыс. тонн (-12,6%).

Грузооборот с начала 2023 года составил 93,7 млрд тарифных тонно-км (+2,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 116,6 млрд тонно-км (+0,7%).

Погрузка в целом на сети ОАО «Российские железные дороги» в мае 2023 года составила 106,7 млн тонн, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за май 2023 года составил 225 млрд тарифных тонно-км (-0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время составил 279,5 млрд тонно-км (-1,5%).

Погрузка за январь-май 2023 года составила 517,6 млн тонн, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2023 года составил 1124,4 млрд тарифных тонно-км (+1,3%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 1397,8 млрд тонно-км (+0,5%).