Май стал самым сухим месяцем в Екатеринбурге за 160 лет

А вот в июне ожидаются довольно частые дожди Фото: Ольга ЮШКОВА

Минувший месяц май удивил не только аномально жаркой погодой с температурой воздуха до +34 градусов, но и почти полным отсутствием дождей. Причем по этой части был целый рекорд. Как рассказала «КП-Екатеринбург» главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко, это был самый сухой май за последние 160 лет.

- Самый сухой май до этого у нас был в 1957 году. Тогда выпало 1,8 мм осадков. В этом году в мае у нас всего 0,5 мм осадков, - прокомментировала «КП-Екатеринбург» Галина Шепоренко.

А вот июнь на такой рекорд, похоже, не пойдет. По прогнозам синоптиков, ожидаются довольно частые дожди.

- Со второй пятидневки и примерно до середины месяца погода ожидается вполне умеренной без особо жарких периодов и с частым дождиком, - добавила Галина Шепоренко.