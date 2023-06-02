«Июнь не будет жарким»: прогноз на лето-2023 от главного синоптика Свердловской области

По словам Галины Шепоренко, июнь все-таки порадует нас дождями Фото: Ольга ЮШКОВА

Минувший май стал самым сухим за всю историю наблюдений в Екатеринбурге. Жара держалась весь месяц, а в последние десять дней она и вовсе была аномальной – температура воздуха порой поднималась до +34 градусов. Дождь был настолько редким явлением, что заставил беспокоиться дачников. О том, почему на Урале установилась погода, более характерная для курорта, и каким будет лето-2023, «КП-Екатеринбург» рассказала главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко.

О ЗАСУХЕ В МАЕ

С Галиной Андрияновной мы встретились на Метеогорке, где находится ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Отсюда открывается вид на весь Екатеринбург. Пока говорили, небо затягивало тучами. Поднялся ветер, начинал накрапывать легкий дождь.

- Галина Андрияновна, такая погода сегодня ожидалась?

- Да, мы прогнозировали небольшой дождик.

Эти устройства на метеогорке определяют скорость и направление ветра Фото: Ольга ЮШКОВА

- Всегда интересовало, а что за бело-красная сфера находится на крыше нашей гидрометслужбы?

- Насколько я знаю, внутри нее ничего нет. Проект здания создавался еще в конце 60-х. И в сфере хотели разместить метеорологический радиолокатор. Но санитарные нормы не позволили его поставить.

- Галина Андрияновна, май уже назван самым сухим месяцем в истории наблюдений. О каком промежутке времени идет речь?

- В Екатеринбурге за последние 160 лет.

- А ранее когда был самый сухой май?

- Самый сухой май до этого у нас был в 1957 году. Тогда выпало 1,8 мм осадков. В этом году в мае у нас всего 0,5 мм осадков.

Галина Шепоренко рассказала, какой погоды ждать уральцам в июне Фото: Ольга ЮШКОВА

«ОПАСАЕМСЯ ШКВАЛИСТОГО ВЕТРА»

- Что нас ждет в ближайшие дни?

- По нашим расчетам и тем, которые мы получаем из наших научно-исследовательских учреждений, из Росгидромета, теплая погода сохранится где-то трое суток на уровне 25-32 градусов. Затем температура понизится и к нам придет погода с Европейской части России. Там прохлада и осадки. Такая погода в перспективе нас ждет на следующей неделе.

- То есть июнь не станет самым сухим?

- Нет. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, июнь будет немного выше нормы - на 1 градус теплее обычного. Со второй пятидневки и примерно до середины месяца погода ожидается вполне умеренной без особо жарких периодов и с частым дождиком. Про погоду всего лета сказать сложно. Здесь, в Екатеринбурге, мы составляем прогнозы на ближайшие трое суток, можем предоставить консультации о погоде на 7-10 дней. Долгосрочное прогнозирование – прерогатива Гидрометцентра России.

- Май известен и своими грозами. Но их почему-то не слышно.

- Их мало, потому что сейчас сухо и нет осадков. Большую часть месяца у нас стоял антициклон. А дождь не доходит до нас потому, что на пути атмосферных фронтов стоит антициклон, о который разбиваются осадки, и дожди проливаются где-то за 1000 километров до нашей области. Хотя все начинает меняться, антициклон уже отступает.

- Получается, если у нас дождя нет, то кого-то, наоборот, заливает?

- Спросите у москвичей – они, наверное, исстрадались по теплу. Говорят, что и в Краснодарском крае достаточно дождей.

- При этом у нас сохраняются сильные ветра. А с чем это связано?

- Сильный ветер в эти дни очень может быть, поскольку фронтальная зона уже практически над нами. И она так быстро не уйдет, в этой зоне будут возникать отдельные циклонические образования. Более прохладный воздух поступает с Европейской территории России, а с другой стороны азиатское тепло тоже здесь подтягивается. Поэтому контрасты температуры могут возрасти. А раз контрасты большие в зоне фронта, значит, могут произойти разные экстремальные события. Мы опасаемся шквалов в период с 4 по 5 июня. Это наиболее опасные сутки будут.

Красные и синие линии – это атмосферные фронты Фото: Ольга ЮШКОВА

МОЖНО ЛИ ВЕРИТЬ ПРИМЕТАМ

- Насколько правдивы поговорки про погоду? Например, что холодная зима всегда к теплому лету?

- Этого я не могу подтвердить ни личным опытом, и никаким другим образом. Существуют циклы в природе. Такого исключить нельзя, но и закономерности определенной я не замечаю.

- Говорят, первый снег выпадает – 40 дней до зимы.

- Вы знаете, все эти приметы создавались давно, и может, даже не для нашей территории. С тех пор много воды утекло. Люди ведь придумывали эти приметы от безысходности. Не было у них прогнозов погоды. Мне кажется, не стоит на такие вещи ориентироваться. Тем более что мы обладаем большим арсеналом и технических средств наблюдения за погодой, и технологиями, и методами прогноза. Нам вполне этого достаточно, чтобы обеспечить население и органы управления достоверными прогнозами, не опираясь на приметы.

- Говорят, когда в Москве на праздники разгоняют облака, они потом у нас проливаются.

- Что значит «разгонять облака»? Специальные самолеты Вооруженных сил и Росгидромета общими усилиями засевают облака специальными реагентами, и на подступах к Москве дожди проливаются. И облачность, которая уже неопасна, проходит через столицу. И до нас эти облака с осадками уже не дойдут. Подобное применяется и в южных районах страны, где есть виноградники, где произрастают важные агрокультуры. Чтобы избежать градобития, нужно тоже загодя разбивать градоносные облака. Но это делается локально на относительно небольших территориях.

Гелиограф – специальный прибор, отмечающий сколько солнца было за день в городе Фото: Ольга ЮШКОВА

- А у нас разгоняют облака?

- Ни разу не видела. Был один опыт в конце 80-х, когда пытались вызывать осадки. Тогда тоже были массовые пожары, и была засуха подобная той, что сейчас. Но эффекта это не дало. Чтобы вызывать осадки, нужна облачность. Из ясного неба осадки вызвать невозможно. Выделялись средства, чтобы вызвать осадки, но опыт был не очень удачный.

- А есть взаимосвязь между погодой в Москве и Екатеринбурге. Если вчера у них дождь, то завтра он будет у нас?

- В Москве давно стоит плохая погода и дожди. К нам она не шла. Так что прямой взаимосвязи нет. Все зависит от того, как настроена атмосфера, как идет циркуляция. Поскольку у нас стоял блокирующий антициклон порядка трех недель, то и не было осадков.

ЧТО СТАЛО С ПОДАРКОМ МЕНДЕЛЕЕВА

- В апреле многих удивил снег. Год назад он примерно в тех же числах выпадал. Это аномалия?

- Это обычное явление. У нас даже в июне бывает снег, но крайне редко. В июле в 2014-2015 году была неустойчивая прохладная погода с частыми осадками. Дошло даже до снега. Он наблюдался в горах севера и даже в горах Челябинской области.

- Как изменилась погода в Екатеринбурге с советских времен?

- Потепление климата пока продолжается. У нас сейчас жарко, а где-то холодно или даже снег пошел. Поэтому люди в том регионе не смогут сказать, что почувствовали потепление климата.

В этой книге в начале XX расписывались все гости метеогорки. Есть тут и автограф революционера Анатолия Луначарского, например Фото: Ольга ЮШКОВА

- Говорят, врачам интереснее работать с уникальными случаями. А синоптикам с какой погодой интереснее работать?

- У нас каждый день уникальный. Погода меняется постоянно. Это обывателю кажется, что каждый день сухо и жарко. А у синоптика всегда есть над чем подумать, потому что погода всегда очень разнообразна. И даже к данному периоду – очень жаркому маю – трудно подобрать аналог.

- В 1899 году в Екатеринбург приезжал химик Дмитрий Менделеев. Он поднимался на Метеогорку и подарил обсерватории переносной магнитометр. Он сохранился?

- Я не встречала в архивах чего-либо, что он передавал. Дело в том, что магнитные измерения в свое время в обсерватории действительно были организованы. И там действительно не было переносного магнитометра. Поэтому директор Екатеринбургской обсерватории Абельс Герман Федорович пожаловался на это Дмитрию Ивановичу Менделееву во время его визита. И тот передал ему магнитометр. Но в XX веке сейсмические наблюдения были переданы в ведение Уральского отделения Академии наук. Думаю, если что-то от Дмитрия Ивановича Менделеева и оставалось, то оно ушло туда. Сейчас у них есть геофизическая обсерватория в Арти со своим музеем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обнародованы личные записи Менделеева об экспедиции на Урал

Корреспонденты «КП» изучили архивы и поговорили с учеными, чтобы выяснить чем занимался великий химик во время своей поездки по заводам Свердловской области (Подробнее)

У выдры бассейн, у медведя мороженое: как животные в зоопарке Екатеринбурга спасаются от жары

В зоопарке Екатеринбурга показали, как животные спасаются от адской жары (Подробнее)

«Одеваемся по погоде, а точнее раздеваемся!»: уральцы - о неожиданных способах справиться с аномальной жарой

Уральцы справляются с жарой мороженым и холодной водой (Подробнее)