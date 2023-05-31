«Одеваемся по погоде, а точнее раздеваемся!»: уральцы - о неожиданных способах справиться с аномальной жарой

Уральцы озвучили свои методы борьбы с жарой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кажется, лето в этом году поторопилось прийти на Средний Урал: вот уже больше недели в Екатеринбурге и области стоит настоящее пекло, а ведь май еще не успел закончиться. По прогнозам синоптиков, температура пойдет на спад не так скоро, да и летние месяцы могут быть по-настоящему знойными.

«КП-Екатеринбург» спросила у жителей Екатеринбурга и его гостей о том, как они относятся к внезапному лету, и что они придумали, чтобы солнце как на южном курорте не так докучало.

Оказалось, далеко не всем приходится спасаться от зноя и яркого солнца. Часть горожан от души радуются жаркой погода и хотят, чтобы лето как можно дольше не покидало город.

- Учитывая то, что мы только что вернулись из несолнечной и дождливой Антальи, нам жара очень нравится! Мы очень рады, что Екатеринбург встречает нас солнцем, теплом и радостью, - с шуткой говорит загорелый мужчина в темных очках.

Уралец приехал из Антальи и очень рад жаре Фото: Ольга ЮШКОВА

Две девушки из Челябинска тоже явно рады теплой погоде. Говорят, что отличным средством от жары станут короткие шорты и яркие топики. Правда, жалеют, что мало мест для безопасного купания.

- Мы просто одеваемся по погоде, а точнее раздеваемся! Это же самое простое, что можно сделать. Но в вашем городе слишком мало мест, где можно было бы отдохнуть в летнюю жару, например, открытых бассейнов, - говорит девушка.

Девушки советуют одеваться по погоде Фото: Ольга ЮШКОВА

Отличным лайфхаком перенести жару станет банальное отсутствие в городе. Так считает горожанка, которая всю неделю проводит на даче, а приехала в Екатеринбург лишь по делам. Два молодых парня советуют сидеть дома, а если совсем плохо – нырять в Исеть

- Поможет холодная вода, правда мы пока не купались. В целом, хорошо бы было сидеть дома. Но можете нырнуть в Исеть, вдруг безопасно, - шутят молодые люди.

Другая горожанка советует есть мороженое, но главное сильно не налегать, чтобы не портить фигуру. Молодая пара, которая прогуливалась рядом, тоже поддержала идею с мороженным, а семьянин с детьми считает, что наилучший вариант – лимонады со льдом.

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