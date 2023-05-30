Чудовищная жара на Урале может вызвать огненные смерчи

В такую погоду хоть на пляж Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Екатеринбург и Свердловскую область ждет аномально жаркое лето. Уже сейчас на улице духота и ни капли дождя. И это еще цветочки! По прогнозам синоптиков, столбики термометров могут подскочить даже до +35 градусов! Что-то похожее происходило 13 лет назад, когда перегрелась не только Москва, но и многие другие регионы, а леса запылали по всей стране. Мы узнали у ведущего метеоролога «Гисметео» Леонида Старкова, с чем это связано, и когда ждать прохлады.

ЖАРА, КАК В 2010-М

Причина аномальной жары - блокирующий антициклон, который пришел к нам с запада.

- Антициклон длительное время стационировал в восточных районах европейской территории России, вызывая сухую и очень теплую погоду, - рассказал «КП-Екатеринбург» Леонид Старков. – А теперь он сместился восточнее и охватывает своим влиянием Заволжье, Урал и даже районы западной Сибири.

Причина жары - блокирующий антициклон, пришедший на Урал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подобные атмосферные явления быстро не проходят. Как правило, они довольно устойчивые и длительные по времени.

- Блокирующий антициклон может существовать более двух недель. Иногда такие процессы могут растягиваться на несколько недель, - говорит Леонид Старков. – Одним из примеров может служить жаркое лето 2010 года в европейской части России. Тогда блокирующий антициклон существовал долгие 40 дней и ночей.

И предсказать синоптики не могут, когда антициклон уйдет. В той же Москве в 2010-м ежедневно появлялись прогнозы, что еще 7-10 дней и похолодает. Но жара все продолжалась.

- Антициклон может регенерировать – восстанавливать свое влияние в тех регионах, где он уже был, - объясняет ведущий метеоролог «Гисметео». - Может похолодать на несколько дней, а потом опять жара вернется.

В первый день лета столбики термометров могут подняться до +34 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВОЗМОЖНЫ ГРОЗЫ И ШКВАЛИСТЫЙ ВЕТЕР

Подобные явления метеорологи связывают с климатическими изменениями. Но вот загадка, как же так получается, что у нас блокирующий антициклон и жара, а в МЧС предупреждают о грозах и шквалистом ветре?

- Западную периферию антициклона окаймляет атмосферный фронт, - объясняет Леонид Старков. - Он малоподвижный. Смещения в зональном направлении с запада на восток практически не имеет. Но, тем не менее, он колеблется немного, то вперед, то назад.

Характеристику «немного» следует понимать в масштабах планеты. По факту он смещается туда-сюда на 100-200 километров.

- И там где атмосферный фронт проходит, либо располагается близко, могут развиваться кучевые дождевые облака, возникать грозы, выпадать сильные ливневые дожди и усиливаться шквалистый ветер, - добавляет метеоролог.

Кстати, из-за аномальной жары следует ждать и нетипичных для нашего края природных явлений. Произойти они могут, например, если зной вдруг резко сменится холодом.

- Когда на жаркую погоду приходит похолодание, всегда это сопровождается бурной конвекцией и в некоторых случаях грозы могут сопровождаться возникновением таких малоразмерных, но разрушительных интенсивных вихрей, - говорит Леонид Старков. - Более того, там, где погода сохраняется жаркая и сухая, могут возникать пыльные вихри. Они и возникали, и неоднократно фиксировались в этом сезоне и в Курганской области, и в Челябинской области.

Аномальная жара продлится еще долго Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Совсем уж страшно, если такие вихри накладываются еще и на природные пожары. Тогда может возникнуть огненный вихрь.

- Они возникают, когда над пожаром за счет интенсивно восходящего потока воздуха формируется такой столб из искр и поднимающегося огня, - говорит метеоролог. - Смена жары на прохладную погоду может сопровождаться комплексом неблагоприятных погодных явлений, связанных с интенсивной конвекцией. Это и сильные ливневые дожди, грозы, шквалы… местами смерчи.

Впрочем, это мы уже заглянули в будущее. Пока же вопрос другой – где бы найти тень, чтобы спрятаться от жары. По прогнозам «Гисметео» в среду, 31 мая, в Екатеринбурге будет до +28 градусов тепла, а в четверг уже до +33. Впрочем, по данным Свердловского гидрометцентра температура поднимется еще выше – до +34 градусов. Прохлада придет 5 июня и продержится три дня. А потом опять столбики термометров поползут вверх до +28 градусов.

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