У выдры бассейн, у медведя мороженое: как животные в зоопарке Екатеринбурга спасаются от жары

В такую жару медведи предпочитают мороженое из рыбы и моркови Фото: Ольга ЮШКОВА

Под напором холодная вода из шланга разбивается о сетку вольера для хищных птиц и проливается дождем на камни «высокой скалы», где живут орлы. Птицы не прячутся. Будто наоборот подставляют перья влаге и издают довольный крик.

Из-за блокирующего антициклона, который завис над Уралом, и в Екатеринбурге, и в других городах Свердловской области установилась жара. В четверг синоптики обещают до +34 градусов тепла. Людям жарко, а животным в шубках и того жарче. Поэтому сотрудники зоопарка Екатеринбурга помогают им справиться с жарой.

- Жара для зоопарка не является чем-то неожиданным. Подобное случается каждый год и мы к этому всегда готовы, - рассказала «КП-Екатеринбург» заведующая научно-просветительским отделом Екатеринбургского зоопарка Анна Постовалова. - Многие животные даже не замечают, что наступили какие-то жаркие дни, потому что они находятся внутри павильонов, где всегда поддерживается комфортная температура.

Сразу после водных процедур у пони - прием пищи Фото: Ольга ЮШКОВА

У животных, которые живут на улице, тоже есть домики, где всегда тень и прохлада. Они всегда могут там укрыться от зноя.

- Грунт в вольерах у хищных животных, у птиц, у лошадок обязательно дважды в день в жаркие дни проливаем из шланга, - добавила Анна Постовалова. - Также если животное хочет, мы поливаем их водой, как из душа. Им это очень нравится.

Пернатые хищники были рады душу, который им организовали в зоопарке Фото: Ольга ЮШКОВА

Ну и мороженое, конечно, у животных тоже есть. Правда, кормят их в жару не эскимо и пломбиром, а огромными брикетами льда, в которые вморожены морковь, яблоки и рыба.

- Такое угощение получают медведи и тигры. Они с этим играют и конечно немного охлаждаются, - рассказывает Анна Постовалова.

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