В Свердловской области с начала сезона утонули 13 человек

Категорически запрещено купаться в местах, где размещены предупреждающие знаки «Купание запрещено» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с начала сезона в акваториях региона, по данным МЧС, утонули 13 человек, в том числе двое детей. Еще трех человек удалось спасти. Все трагедии произошли в местах, не оборудованных для купания.

- Категорически запрещено купаться в местах, где размещены предупреждающие знаки «Купание запрещено», - напомнили в департаменте информполитики региона. - Нельзя даже на несколько минут оставлять детей без присмотра на воде или у воды. Кроме того, не стоит подплывать к лодкам, катамаранам и гидроциклам.

Также свердловчанам напомнили, что ни в коем случае нельзя заходить в воду в состоянии опьянения.

Кстати, по данным спасателей, на территории региона есть только два пляжа, оборудованных для купания, - водоем в Сысертском городском округе вблизи санатория «Гранатовая бухта» и городской пляж в Новоуральске.

Напомним, на реке Пышма в городе Камышлове 29 мая утонул 15-летний мальчик-инвалид. По данным прокуратуры, подросток решил вброд перейти реку, для того чтобы оказаться на противоположном берегу. Во время перехода он оступился, упал в воду и начал тонуть, так как не умел плавать.

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