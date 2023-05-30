Не умел плавать: в реке на Урале утонул 15-летний мальчик

Трагедия произошла после того, как друзья решили вброд перейти реку Фото: Алексей БУЛАТОВ

На реке Пышма в городе Камышлове Свердловской области утонул 15-летний мальчик, ученик местного училища-интерната для инвалидов.

Трагедия произошла днем, 29 мая. По данным прокуратуры, подросток с друзьями, отдыхая у воды, решили вброд перейти реку для того, чтобы оказаться на противоположном берегу. Во время перехода мальчик оступился и упал в воду и начал тонуть, так как не умел плавать. Находившиеся в этот момент на берегу реки мужчины пытались спасти подростка, но не смогли.

- Трагедия произошла на участке водоёма, где резко меняется рельеф дна (становится более глубоким), поэтому очевидцам спасти подростка не удалось, он быстро ушел под воду на большую глубину, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Сотрудникам полиции пришлось экстренно вызывать водолазов. Когда тело достали со дна реки, внешних признаков насильственной смерти не имелось.

Прокуратура проводит проверку. На место происшествия выезжал Камышловский межрайонный прокурор Андрей Аржаховский.

- Будет дана оценка исполнению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних, полноте и эффективности работы органов системы профилактики, а также полноте мер, принимаемых уполномоченными органами и должностными лицами, к обеспечению безопасности на водных объектах, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Сотрудники полиции сейчас выясняют, каким образом в учебном заведении, где учился и жил погибший, контролируют выход детей за пределы учебного учреждения.

Камышловским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области после случившегося организовано проведение процессуальной проверки.

- Для определения точной причины гибели несовершеннолетнего проводится судебно-медицинская экспертиза. Следствием СКР устанавливаются также причины и условия, способствовавшие случившемуся, - рассказал помощник руководителя СУ СК России по Свердловской области Максим Чалков.

В прокуратуре отметили, что возле реки не было знака «купание запрещено». Сотрудники ведомства внесли представление об устранении нарушений закона главе Камышловского городского округа.

Начальник регионального главка МВД Александр Мешков в свою очередь дал указание территориальному ОВД организовать на водоемах постоянные патрули, которые будут контролировать, чтобы дети не находились на речках без присмотра взрослых.