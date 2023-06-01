Под Нижним Тагилом сгорели два частных дома

На место прибыли 20 спасателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Нижним Тагилом в селе Новопаньшино произошел крупный пожар. На улице Ленина сгорели надворные постройки, два частных дома и баня. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар произошел ночью 1 июня. Сообщение о возгорании поступило в 01:49. Огонь охватил 445 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

- В тушении пожара были задействованы шесть единиц техники, 20 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина села Новопаньшино, - рассказали в МЧС.

Только к 03:10 огнеборцам удалось локализовать пожар. Спустя 15 минут горение было ликвидировано. Только к 15:52 спасатели завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.

Ранее в Екатеринбурге горело «кладбище киосков». На территории, куда свозят незаконно установленные киоски, горел мусор на площади 50 квадратных метров.

- Возгорание было оперативно ликвидировано прибывшими на место пожарными, - рассказали спасатели.

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