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НовостиПроисшествия1 июня 2023 4:29

В Екатеринбурге пожар произошел на «кладбище киосков»

На территории горел мусор
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Возгорание было оперативно ликвидировано прибывшими на место пожарными

Возгорание было оперативно ликвидировано прибывшими на место пожарными

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге днем 31 мая пожар произошел на «кладбище киосков», которое находится под мостом на Халтурина. Об этом сообщает E1.RU.

По данным издания, первыми поднимающийся снизу удушливый дым заметили автомобилисты и вызвали пожарных.

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области, на территории, куда свозят незаконно установленные киоски, горел мусор на площади 50 квадратных метров.

- Возгорание было оперативно ликвидировано прибывшими на место пожарными, - рассказали спасатели.

Напомним, 25 мая произошел пожар на улице Готвальда. Там загорелся заброшенный дом и мусор. На площади 50 квадратных метров горели неэксплуатируемые надворные постройки и мусор. На место выезжали десять спасателей на четырех пожарных машинах.

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