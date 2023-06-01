В Екатеринбурге пожар произошел на «кладбище киосков»

Возгорание было оперативно ликвидировано прибывшими на место пожарными Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге днем 31 мая пожар произошел на «кладбище киосков», которое находится под мостом на Халтурина. Об этом сообщает E1.RU.

По данным издания, первыми поднимающийся снизу удушливый дым заметили автомобилисты и вызвали пожарных.

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области, на территории, куда свозят незаконно установленные киоски, горел мусор на площади 50 квадратных метров.

- Возгорание было оперативно ликвидировано прибывшими на место пожарными, - рассказали спасатели.

Напомним, 25 мая произошел пожар на улице Готвальда. Там загорелся заброшенный дом и мусор. На площади 50 квадратных метров горели неэксплуатируемые надворные постройки и мусор. На место выезжали десять спасателей на четырех пожарных машинах.

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