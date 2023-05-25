На место возгорания прибыли десять огнеборцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Готвальда произошел пожар. Там загорелся заброшенный дом и мусор. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Информация о возгорании поступила 25 мая в 21:12. Тогда на место горения прибыли десять спасателей на четырех пожарных машинах.

- На площади 50 квадратных метров горели неэксплуатируемые надворные постройки и мусор, - рассказали в МЧС.

Уже в 21:25 огонь удалось локализовать. Спустя семь минут пожарные полностью ликвидировали горение.

Ранее в Екатеринбурге произошел пожар в техникуме на Уралмаше. Огонь разошелся на 40 квадратных метров в актовом зале здания. До приезда пожарных из здания самостоятельно вышли 30 человек, из них 20 детей. В результате происшествия никто не пострадал. На месте работали 63 спасателя и 18 единиц спецтехники.

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