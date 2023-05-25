В техникуме на Уралмаше произошел пожар

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге 25 мая произошел пожар в здании промышленно-технологического техникума на улице Машиностроителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Возгорание было обнаружено спасателями в актовом зале учебного заведения на третьем этаже. Едкий дым охватил помещения колледжа. До приезда пожарных из здания самостоятельно вышли 30 человек, из них 20 детей. В результате происшествия никто не пострадал.

- В настоящее время пожар локализован на площади 40 квадратных метров. Горела сцена в аудитории. Пожарные проводят проливку сгоревших конструкций и проверяют помещения. На месте пожара работают 63 спасателя и 18 единиц спецтехники, - сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Силами спасателей из здания техникума было эвакуировано 22 человека. Спасатели ликвидировали открытое горение в 18:04.

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